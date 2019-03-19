Шойгу обсудил с Асадом вопросы борьбы с терроризмом в Сирии
Во вторник, 19 марта, стало известно о рабочей поездке министра обороны РФ Сергея Шойгу в Сирию. Как сообщили в оборонном ведомстве, в Дамаске генерал российской армии провел встречу с президентом арабской республики Башаром Асадом и передал ему послание от главы нашего государства Владимира Путина.
При этом в ходе состоявшихся переговоров обсуждались вопросы борьбы с международным терроризмом в Сирии, а также «различные аспекты обеспечения безопасности в ближневосточном регионе и постконфликтного урегулирования», говорится в сообщении министерства обороны РФ, поступившем в редакцию «Комсомольской правды».
Кроме того, Шойгу и Асад поговорили о возвращении беженцев к местам своего проживания в Сирии и об оказании сирийскому населению гуманитарной помощи.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу совершил рабочую поездку в Сирию.
Как заметил глава Минобороны РФ, успехи сирийского правительства в восстановлении мирной жизни нравятся далеко не всем. «Западные страны пытаются свести к минимуму любые положительные преобразования в Сирии и создают новые препятствия для завершения кризиса», - сказал Сергей Шойгу.
Кстати, напомним, как писал сайт kp.ru, буквально на днях Запад озвучил условие, при котором готов помочь в восстановлении Сирии. Как тогда отмечалось, западные страны не собираются оказывать помощь арабской республике до тех пор, пока там не начнется «подлинный политический процесс».
ИСТОЧНИК KP.RU
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