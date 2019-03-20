Москалькова прибыла в Киев на суд по делу Вышинского

СЕГОДНЯ 04:08 2019-03-20T04:08:29+03:00

Российский омбудсмен будет участвовать в слушаниях по делу главного редактора "РИА Новости Украина"

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Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова прибыла в Киев, где состоится суд по делу главного редактора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского. Об этом сообщил руководитель секретариата омбудсмена Илья Чечельницкий.

Он отметил, что Москалькова прилетела на Украину для участия в суде. Никаких других мероприятий или встреч у нее пока в Киеве не запланировано.

В среду, 20 марта, Верховный суд Украины рассмотрит кассационную жалобу защиты Вышинского о незаконности его задержания в мае 2018 года. Ранее суд удовлетворил ходатайство журналиста о личном участии в заседании.

Ранее kp.ru сообщал, что Вышинский был этапирован из Херсона в Лукьяновское СИЗО Киева. Адвокат сообщил, что Вышинский "находится в ужаснейших условиях" и защита пытается уточнить, с какой целью нарушены права Вышинского как задержанного и изучает возможность подать жалобу на условия его содержания.

Напомним, 15 мая 2018 года Служба безопасности Украины задержала Вышинского возле его дома в Киеве, а 17 мая городской суд Херсона арестовал журналиста до 13 июля. Его обвинили в государственной измене, ему грозит до 15 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU