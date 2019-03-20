2019-03-20T05:46:00+03:00
Политика

Байден собирается баллотироваться на пост президент США

Экс-вице-президент сообщил о своих намерениях пока только своим сторонникам
Юлия ДИВЕЕВА
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Бывший вице-президент США Джо БайденБывший вице-президент США Джо БайденФото: REUTERS
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Бывший вице-президент США Джозеф Байден собирается вступить в борьбу за пост главы государства. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal.

По словам издания, политик сообщил о своих намерениях во вторник на встрече со своими сторонниками. Он попросил присутствующих оказать ему помощь в сборе добровольных пожертвований на предвыборную кампанию.

Байдену для выдвижения необходимо за короткий срок собрать несколько миллионов долларов. Политик отметил, что не успеет сделать это, проводя агитационную кампанию в интернете.

Сторонники экс-вице-президента отказали газете в комментариях по этому вопросу.

Отметим, что Джо Байден не спешит делать официальные заявления об участии в предвыборной гонке, возможно именно из-за вопроса финансирования. Однако, как писал сайт kp.ru, недавно политик допустил оговорку, которая подтверждает его намерение.

Выступая перед демократами в штате Делавэр, Байден заявил, что у него "самый прогрессивный послужной список из всех, кто баллотируется в США". Однако он тут поправил себя : "из всех, кто мог бы баллотироваться".

О желании участвовать в гонке за президентское кресло в 2020 году Байден заявил еще до инаугурации Дональда Трампа, в декабре 2016-го.

ИСТОЧНИК KP.RU

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