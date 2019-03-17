2019-03-17T10:20:20+03:00
Политика

Оговорка Джо Байдена подтвердила его намерение участвовать в выборах президента США

Бывший вице-президент проговорился, выступая перед демократами в штате Делавэр
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Бывший вице-президент Джо Байден выступает перед демократами в ДелавэреБывший вице-президент Джо Байден выступает перед демократами в ДелавэреФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Бывший вице-президент США Джо Байден, выступая перед демократами в штате Делавэр, дал американским журналистам повод считать, что он подтвердил свое намерение в следующем году побороться с Дональдом Трампом за Белый дом. Об этом сообщает телеканал CNN.

«Меня критикуют новые левые. У меня самый прогрессивный послужной список из всех, кто баллотируется в Соединенных… – заявил 76-летний политик и тут же сам себя поправил. – Всех, кто мог бы баллотироваться».

Это заявление его сторонники встретили одобрительным гулом и аплодисментами.

«Я не это имел в виду… Кого бы то ни было! Потому что, друзья, мы должны вновь объединить эту страну», - продолжил Байден.

Напомним, как писал сайт kp.ru, многие американские СМИ со ссылкой на информированные источники давно сообщили, что бывший вице-президент вскоре объявит о своем участии в избирательной гонке, и уже пытался оценить возможный уровень поддержки своей кандидатуры в частных беседах с влиятельными однопартийцами, конгрессменами и спонсорами партии. Обсуждал он этот вопрос и с Хиллари Клинтон, проигравшей Трампу прошлые выборы.

К слову, как писал сайт kp.ru, о своем намерении баллотироваться в президенты США в 2020 году Джозеф Байден заявил еще до инаугурации Дональда Трампа, в декабре 2016-го. Правда, тогда все решили, что он шутит.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Крепкая мужская дружба»: Байден разрыдался, получив от Обамы высшую награду США

Церемонию награждения президентской медалью Свободы покидающий Белый дом нобелевский лауреат «оживлял» шутками (подробности).

Вице-президент Джо Байден расплакался во время похвальной речи Барака Обамы.Вице-президент Джо Байден расплакался во время похвальной речи Барака Обамы

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В России разрабатывают фрегаты, которые будут способны нести почти 50 ракет "Калибр"
Александр Овечкин вышел на пятое место в истори НХЛ по голам в большинстве
Посольство в России назвало "позором" шествие легионеров СС в Риге
СМИ предрекли США банкротство из-за огромных военных расходов
Организацией похорон Началовой займутся коллеги-артисты
Испанские журналисты назвали возможных лидеров «Евровидения – 2019»
Facebook заблокировал 1,5 миллионов видео со стрельбой в Новой Зеландии
На космодроме Восточный открыли новую трассу для запуска кораблей к МКС
Из-за снижения стоимости визы возросло количество россиян, желающих путешествовать по США
В Алеппо снова открылась музыкальная школа
Трамп раскритиковал Маккейна в распространении досье о "связях с Россией"
Трамп: «Google помогает Китаю и его армии, а не США. Ужасно!»
Полиция Новой Зеландии рассказала о расследовании теракта в Крайстчерче
Reuters узнало, о чем говорили пилоты эфиопского Boeing 737 MAX перед крушением
Президент Сербии обратится к народу в связи с беспорядками в Белграде
Во второй тур выборов президента Словакии прошли Чапутова и Шефчович
Полиция Новой Зеландии подтвердила, что число жертв атак на мечети возросло до 50
В Швеции у самолета в небе загорелся двигатель
На президентских выборах в Словакии лидирует Зузана Чапутова
Милана Тюльпанова оказалась в эпицентре протестов «жёлтых жилетов» в Париже
В Британии задержан мужчина, поддержавший в соцсетях атаки на мечети в Новой Зеландии
В Сербии демонстранты ворвались в здание гостелевидения