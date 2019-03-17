Оговорка Джо Байдена подтвердила его намерение участвовать в выборах президента США

СЕГОДНЯ 10:15 2019-03-17T10:20:20+03:00

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Бывший вице-президент США Джо Байден, выступая перед демократами в штате Делавэр, дал американским журналистам повод считать, что он подтвердил свое намерение в следующем году побороться с Дональдом Трампом за Белый дом. Об этом сообщает телеканал CNN.

«Меня критикуют новые левые. У меня самый прогрессивный послужной список из всех, кто баллотируется в Соединенных… – заявил 76-летний политик и тут же сам себя поправил. – Всех, кто мог бы баллотироваться».

Это заявление его сторонники встретили одобрительным гулом и аплодисментами.

«Я не это имел в виду… Кого бы то ни было! Потому что, друзья, мы должны вновь объединить эту страну», - продолжил Байден.

Напомним, как писал сайт kp.ru, многие американские СМИ со ссылкой на информированные источники давно сообщили, что бывший вице-президент вскоре объявит о своем участии в избирательной гонке, и уже пытался оценить возможный уровень поддержки своей кандидатуры в частных беседах с влиятельными однопартийцами, конгрессменами и спонсорами партии. Обсуждал он этот вопрос и с Хиллари Клинтон, проигравшей Трампу прошлые выборы.

К слову, как писал сайт kp.ru, о своем намерении баллотироваться в президенты США в 2020 году Джозеф Байден заявил еще до инаугурации Дональда Трампа, в декабре 2016-го. Правда, тогда все решили, что он шутит.

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ИСТОЧНИК KP.RU