Порошенко обвинил Россию в бедности украинцев

СЕГОДНЯ 20:06 2019-02-05T20:06:15+03:00

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На Украине уже привыкли винить во всем Москву. Так, во вторник, 5 февраля, выяснилось, что Россия якобы виновата еще и в бедности граждан незалежной. С таким заявлением выступил президент соседнего государства Петр Порошенко.

Так, политик выразил уверенность в том, что уровень благосостояния на Украине остается низким, так как экономика страны сильно пострадала от того, что РФ закрыла свои рынки для украинских товаров.

«В один миг Российская Федерация закрыла свои рынки для украинских товаров. <…> Представьте себе, как в один день США закрывают рынки для товаров из Канады, как бы упала канадская экономика», - сказал Порошенко в эфире канала ICTV. При этом он подчеркнул, что в конце концов киевские власти нашли выход из ситуации - развернулись в сторону Евросоюза.

Кроме того, по заверениям главы незалежной, Москва даже пыталась «заморозить украинцев», перестав поставлять газ. Однако, как считает Петр Порошенко, Киев решил и эту проблему, обратившись в международный арбитраж.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, Порошенко, объявляя о своем намерении баллотироваться на новый президентский срок, заявил о необходимости наладить «холодный мир» с Россией.

ИСТОЧНИК KP.RU