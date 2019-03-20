В Минтруде рассказали, как будет применяться новая схема индексации пенсий

СЕГОДНЯ 08:36 2019-03-20T08:37:39+03:00

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В России утвердили новую схему индексации пенсий. Если раньше индексация проводилась на фактическую пенсию человека, а потом, если общая сумма не достигала прожиточного минимума пенсионера (МПМ), регион выплачивал добавки. То теперь порядок изменится. Первыми будут рассчитываться региональные доплаты, и только после того, как сумма сравняется с установленным в субъекте МПМ, проведется индексирование. Это позволит людям, которые получают меньше норматива, тоже почувствовать прибавку к пенсии.

Соответствующий проект приказа о новой системе расчетов размещен на Федеральном портале нормативных правовых актов.

- Новая схема позволит ежегодно повышать уровень прожиточного минимума пенсионера на сумму индексации в текущем году, - пишет «Российская газета» со ссылкой на Минтруд.

Перерасчет систем выплат коснется четырех миллионов пенсионеров, проживающих в стране. А всего, по данным Росстата, на 1 января 2018 года насчитывается 46,07 млн пенсионеров, из них 9,67 млн являются работающими пенсионерами, пишет ФАН.

Сайт kp.ru писал, что индексацию проведут с 1 апреля 2019 года. Повысится размер социальных пенсий, коэффициент составит 1,02. Об этого говорится в постановлении правительства, подписанном премьером Дмитрием Медведевым.Такие пенсии назначаются по старости, если у человека нет страхового стажа и баллов или их недостаточно для назначения обычной страховой пенсии. Проще говоря, если человек официально нигде не работал или работал очень мало.

ИСТОЧНИК KP.RU