2019-03-20T08:47:09+03:00
Политика

Президенты США и Бразилии заявили о поддержке Гуайдо

В МИД Венесуэлы такие высказывания уже назвали угрожающими безопасности региона
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Президенты США и Бразилии Дональд Трамп (справа) и Жаир БолсонаруПрезиденты США и Бразилии Дональд Трамп (справа) и Жаир БолсонаруФото: REUTERS
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Президенты США и Бразилии Дональд Трамп и Жаир Болсонару открыто выразили свою поддержку оппозиционному венесуэльскому лидеру Хуану Гуаидо, который ранее провозгласил себя временным главой государства. Соответствующее совместное заявление было выпущено пресс-службой Белого дома.

"США и Бразилия поддерживают временного президента Венесуэлы Хуана Гуаидо вместе с демократически избранной Национальной ассамблеей и народом Венесуэлы в их работе по мирному восстановлению конституционного порядка в Венесуэле", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте администрации американского лидера.

Официальный Каракас уже осудил такие действия лидеров двух стран и назвал их угрожающими безопасности региона.

"Особенную озабоченность вызывает чрезвычайное влияние агрессивной риторики США на Бразилию и Трампа на Болсонару. Правительство Венесуэлы выражает протест в связи с подобными заявлениями", - написал министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса на своей странице в Twitter.

Сайт kp.ru писал о том, что Болсонару вступил в должность президента Бразилии лишь в начале 2019 года и уже прославился как ярый фанат и сторонник Дональда Трампа. Накануне политик посетил США и даже нанес неожиданный визит в штаб-квартиру ЦРУ.

В Венесуэле лидер оппозиции Хуан Гуайдо провозгласил себя врио президента.

ИСТОЧНИК KP.RU

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