Президенты США и Бразилии заявили о поддержке Гуайдо
Президенты США и Бразилии Дональд Трамп и Жаир Болсонару открыто выразили свою поддержку оппозиционному венесуэльскому лидеру Хуану Гуаидо, который ранее провозгласил себя временным главой государства. Соответствующее совместное заявление было выпущено пресс-службой Белого дома.
"США и Бразилия поддерживают временного президента Венесуэлы Хуана Гуаидо вместе с демократически избранной Национальной ассамблеей и народом Венесуэлы в их работе по мирному восстановлению конституционного порядка в Венесуэле", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте администрации американского лидера.
Официальный Каракас уже осудил такие действия лидеров двух стран и назвал их угрожающими безопасности региона.
"Особенную озабоченность вызывает чрезвычайное влияние агрессивной риторики США на Бразилию и Трампа на Болсонару. Правительство Венесуэлы выражает протест в связи с подобными заявлениями", - написал министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса на своей странице в Twitter.
Сайт kp.ru писал о том, что Болсонару вступил в должность президента Бразилии лишь в начале 2019 года и уже прославился как ярый фанат и сторонник Дональда Трампа. Накануне политик посетил США и даже нанес неожиданный визит в штаб-квартиру ЦРУ.
В Венесуэле лидер оппозиции Хуан Гуайдо провозгласил себя врио президента.
ИСТОЧНИК KP.RU