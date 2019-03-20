ЦИК Казахстана досрочно прекратил полномочия президента Назарбаева
Центральная избирательная комиссия Казахстана досрочно прекратила полномочия президента республики Нурсултана Назарбаева. Соответствующее постановление было выпущено в среду, 20 марта.
"ЦИК Республики Казахстан постановляет: прекратить досрочно полномочия президента Республики Казахстан Нурсултана Абишевича Назарбаева, избранного 26 апреля 2015 года на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании сроком на пять лет", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте комиссии.
Здесь же прописывает переход обязанностей главы государства к Касым-Жомарту Токаеву, который до настоящего момента являлся членом Сената. Постановление о прекращении его полномочий в качестве председателя верхней палаты парламента уже также принято.
Что касается Назарбаева, то он все также будет возглавлять Совет безопасности республики и партию "Нур Отан". Также политик останется членом Конституционного совета.
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ИСТОЧНИК KP.RU