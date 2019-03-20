Настоящая весна придет в Москву лишь в середине апреля

СЕГОДНЯ 09:41 2019-03-20T09:41:58+03:00

В Гидрометцентре рассказали, когда можно будет снять зимние куртки и наслаждаться теплом

Изменить размер текста: A A

Несмотря на то, что температура в Москве сейчас на три градуса превышает месячную норму, жители и гости столицы все еще чувствуют себя некомфортно. Погода остается пасмурной и неблагоприятной.

По словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, с четверга ночная температура в городе вовсе уйдет в минус, что приведет к образованию сильного гололеда. При этом усугублять ситуацию будут постоянные дожди, которые снизят свою интенсивность лишь к началу следующей недели.

К концу марту станет немного полегче - дожди прекратятся и из-за облаков начнет выглядывать солнце. Прихода же настоящей весны стоит ждать только к середине апреля. Ожидается, что к этому времени столбики термометров традиционно поднимутся до 13-15 градусов тепла, а с городских улиц полностью исчезнут сугробы. Правда, как уточняет "РГ", в пригородах и лесах снег может лежать еще до конца первой декады апреля.

Сайт kp.ru писал о том, что в этом году среднесуточная температура воздуха стала положительной примерно на неделю раньше, чем обычно. Но относительно теплая погода порой все равно сменяется заморозками.

ИСТОЧНИК KP.RU