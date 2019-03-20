Глава Республики Алтай ушел в отставку

СЕГОДНЯ 10:25 2019-03-20T10:32:13+03:00

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Глава Республики Алтай Александр Бердников объявил о досрочном сложении своих полномочий на добровольной основе. Соответствующее заявление об отставке уже передано президенту России Владимиру Путину.

Руководитель региона подчеркнул, что принял решение самостоятельно в связи с переходом на другую работу. Правда, о какой именно должности идет речь, он не уточнил.

Бердников также поблагодарил президента за предоставление возможности возглавлять столь "замечательную" республику и выразил признательность избирателям за их неизменную поддержку, начиная с 2006 года.

"Всему наступает разумный предел. 13 лет работы во главе любого региона – это серьезный срок. Работа эта сложная и ответственная, требует полной отдачи моральных и физических сил", - приводятся слова политика на сайте республики.

По его мнению, за эти годы властям много удалось добиться, однако остались и нерешенные проблемы, для преодоления которых требуются новые силы и новый руководитель. Кто именно сменит Бердникова на посту главы Алтая не уточняется.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее российские СМИ писали о предстоящих отставках губернаторов. Причем имя Бердникова действительно было в списке вероятных кандидатов "на вылет".

ИСТОЧНИК KP.RU