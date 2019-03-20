В Госдуме обсудят возможность взыскания с Украины компенсации за нанесенный Крыму ущерб

СЕГОДНЯ 10:53 2019-03-20T10:53:37+03:00

Спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин отметил, что речь идет об ущербе, нанесенном Крыму за период его нахождения в составе Украины

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Совет Государственной думы обсудит вопрос о взыскании компенсации с Украины за экономические потери, понесенные Крымом за период нахождения в ее составе. Об этом в ходе заседания нижней палаты парламента сообщил ее председатель Вячеслав Володин.

"Что касается анализа вреда и ущерба, нанесенного Крыму и Севастополю за 23 года аннексии Украиной, мы этот вопрос обсудим сегодня на Совете Государственной думы и будем переходить к принятию конкретных решений", - приводит ТАСС слова Володина. Спикер Госдумы также отметил, что к работе по данному вопросу будут привлечены эксперты и представители Крыма.

Впервые Володин заявил о возможности взыскания с Украины компенсации за нанесенный Крыму ущерб в ходе празднования пятилетия вхождения Крыма в состав России. Спикер Госдумы также заявил, что ответственность за состояние Крыма несет и Европейский союз, поскольку страны, входящие в его состав, поддерживают Украину.

ИСТОЧНИК KP.RU