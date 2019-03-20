В Совфеде ответили Порошенко, обвинившему Россию в проблемах киевского метро

СЕГОДНЯ 11:10 2019-03-20T12:15:13+03:00

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Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал слова президента Украины Петра Порошенко о том, что Россия якобы виновата в торможении планов развития метрополитена Киева.

«Я даже не знаю, есть ли хоть одна проблема Украины, в которой не виновата Россия. Всё, что на Украине не ладится, не получается, что там беспокоит власти страны, - во всём они видят «руку Москвы» и вину России. Понятно, что идёт предвыборная борьба и Порошенко пытается набрать очки за счёт русофобии, свалить все с больной головы на здоровую», - приводит RT его слова.

Сенатор также напомнил, что в настоящее время Украина закрыла въезд в страну для всех трудоспособных граждан РФ. В связи с этим делать выводы о том, как развивается инфраструктура Украины можно только по рассказам самих украинцев. А они, несмотря на блеф местной власти о стремительном развитии, при оценки ситуации говорят только «плохо».

Президент Украины Петр Порошенко во время инспекции строительства новых станций киевской подземки, как ранее писал сайт kp.ru, заявил, что именно Россия виновата в медленном развитии столичного метрополитена.

Инспекция строительства новых станций метро при участии Петра Порошенко.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/694787" frameborder="0"></iframe> 5 главных кандидатов в президенты Украины.По неожиданным для всех результатам, на первом месте в гонке рейтингов кандидатов пока идет комедийный шоумен Владимир Зеленский

ИСТОЧНИК KP.RU