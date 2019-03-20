Путин принял отставку Бердникова и назначил врио главы Алтая
Президент России Владимир Путин принял заявление Александра Бердникова о досрочном снятии его с поста руководителя Республики Алтай. Соответствующий указ вышел в среду, 20 марта.
"Постановляю принять отставку главы республики Алтай, председателя правительства республики Алтай Бердникова по собственному желанию", - говорится в документе, опубликованном на сайте Кремля.
Этим же указом глава государства назначил главу "ГЛОНАСС" Олега Хорохордина временно исполняющим обязанности руководителя региона и председателя регионального правительства. Он будет занимать эту должность до проведения очередных выборов.
Сайт kp.ru писал о том, что Бердников оставил свой пост в связи с переходом на другую работу, однако о чем именно идет речь, политик не уточнил. Он поблагодарил президента и избирателей за оказанное доверие и заявил, что теперь проблемами региона будет заниматься новое руководство.
ИСТОЧНИК KP.RU