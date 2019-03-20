2019-03-20T12:01:56+03:00
Политика

Путин принял отставку Бердникова и назначил врио главы Алтая

Новым руководителем республики стал Олег Хорохордин
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Экс-глава Республики Алтай Александр Бердников. Фото: Сергей Савостьянов ТАССЭкс-глава Республики Алтай Александр Бердников. Фото: Сергей Савостьянов ТАСС
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Президент России Владимир Путин принял заявление Александра Бердникова о досрочном снятии его с поста руководителя Республики Алтай. Соответствующий указ вышел в среду, 20 марта.

"Постановляю принять отставку главы республики Алтай, председателя правительства республики Алтай Бердникова по собственному желанию", - говорится в документе, опубликованном на сайте Кремля.

Этим же указом глава государства назначил главу "ГЛОНАСС" Олега Хорохордина временно исполняющим обязанности руководителя региона и председателя регионального правительства. Он будет занимать эту должность до проведения очередных выборов.

Сайт kp.ru писал о том, что Бердников оставил свой пост в связи с переходом на другую работу, однако о чем именно идет речь, политик не уточнил. Он поблагодарил президента и избирателей за оказанное доверие и заявил, что теперь проблемами региона будет заниматься новое руководство.

ИСТОЧНИК KP.RU

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