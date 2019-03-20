2019-03-20T12:17:31+03:00
Политика

Путин назначил Хорохордина врио главы Республики Алтай

Президент РФ провел рабочую встречу с главой ГЛОНАС
Елена Гильманова
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Путин встретился с Хорохординым и информировал о решении назначить его врио Главы Республики АлтайПутин встретился с Хорохординым и информировал о решении назначить его врио Главы Республики АлтайФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В среду, 20 марта, президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с главой ГЛОНАС Олегом Хорохординым, в ходе которой «информировал о своём решении назначить его временно исполняющим обязанности Главы Республики Алтай». Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Напомним, ранее 20 марта Путин принял заявление Александра Бердникова о досрочном снятии с него полномочий руководителя Республики Алтай. Ранее Бердникова подчеркнул, что принятое решение является добровольным и сообщил о связи с окончанием срока полномочий и переходом на другую работу.

Указом о снятие Бердникова с должности Путин назначил Олега Хорохордина временно исполняющим обязанности главы региона и председателя регионального правительства. Как сообщается в указе президента, глава ГЛОНАС будет занимать эту должность до проведения очередных выборов.

В настоящее время Хорохордин занимает должности заместителя руководителя Секретариата Заместителя Председателя Правительства РФ А.В. Дворковича и Председателя Совета НП ГЛОНАСС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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