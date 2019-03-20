2019-03-20T13:09:02+03:00
Общество

Роспотребнадзор зафиксировал снижение заболеваемости гриппом в России

При этом эпидемический порог заболеваемости все еще превышен в семи субъектах РФ
Марина ВЕНЦОВА
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В России зафиксировали снижение заболеваемости гриппомВ России зафиксировали снижение заболеваемости гриппомФото: Роман ИГНАТЬЕВ
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За минувшую неделю в России зафиксировано уменьшение интенсивности эпидемического процесса гриппа и ОРВИ, а также сокращения числа регионов с превышением эпидемического порога. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

«Наиболее активно в эпидемический процесс вовлечены организованные дети возрастной группы 3-6 лет, а также взрослое население", - говорится в сообщении.

Как отметили в Роспотребнадзоре, специалистами было лабораторно обследовано более 9,8 тысяч человек. Установлено, что больше всего распространены вирусы гриппа типа А. Среди них доминируют вирусы гриппа А(H1N1)09.

При этом в ведомстве предупредили, что в 20 европейских странах фиксируется широкое распространение вирусов гриппа. В Европейском региональном бюро ВОЗ сообщили, что продолжает наблюдаться высокая интенсивность эпидемического процесса гриппа и ОРВИ, при этом преобладают вирусы гриппа субтипа А(Н1N1)09.

Ранее сайт kp.ru писал, что как правильно проводить профилактику гриппа, а также как защитить себя и детей от простуды.

ИСТОЧНИК KP.RU

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