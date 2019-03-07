Изменения в ипотеке в 2019 году: кого ждут каникулы и новые льготы

1. Дадут ли передышку

На поручение ввести ипотечные каникулы, высказанное во время Послания президента Владимира Путина Федеральному собранию, законодатели отреагировали в первую очередь. Благо наработки имелись. Чуть ранее с идеей ввести такие каникулы для людей, потерявших работу, выступил Центробанк.

В итоге законопроект об ипотечных каникулах уже внесен в Госдуму. Как сообщил журналистам председатель Госдумы Вячеслав Володин, каникулы будут предполагать «льготный период сроком до шести месяцев, в рамках которого тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации, будет предоставлена возможность приостановить выплаты либо уменьшить их размер». То есть смысл каникул - на какое-то время дать человеку послабление с выплатами. С тем чтобы у него была возможность решить свои проблемы - например, найти новую работу - и дальше опять выплачивать кредит по полной программе.

Рассчитывать на эти самые льготные шесть месяцев смогут граждане:

- потерявшие работу;

- получившие инвалидность I и II групп;

- потерявшие кормильца;

- те, у кого временная нетрудоспособность растянулась уже на 2 месяца;

- если у супругов общий семейный доход снизился более чем на треть.

- Подобная практика в принципе была, многие банки в случае сложных жизненных ситуаций у клиентов предоставляли отсрочку платежа с последующей реструктуризацией кредита. Но каждый банк делал это по собственному усмотрению, как хотел, - рассказал на Радио «КП» (fm.kp.ru) Сергей Гордейко, руководитель аналитического центра компании «РусИпотека». - А тут важно, во-первых, насколько уменьшатся платежи в период отсрочки. А во-вторых, какими они будут, когда человек вернется в обычный график выплат - чтобы он после каникул не налетел на большие платежи. Теперь - и это существенный момент - будут некие общие правила, закрепленные законом. И заемщик будет знать, что в случае чего ему помогут на определенных условиях. Это важный психологический момент.

2. В помощь семьям с детьми

В Послании упоминались сразу несколько инициатив. Первая - расширить льготу по ипотеке для семей, в которых родился второй, третий и т. д. ребенок, на весь период выплаты кредита. Программа льготной ипотеки для семей с детьми существует с прошлого года. Но льготная ставка по ней - 6% - предоставляется в течение небольшого срока: три года для семьи, где родился второй ребенок, пять лет - где третий и последующие. Дальше условия становятся обычными. А понятно, что чем дальше, тем ипотеку обычно выплачивать сложнее, а не легче. Есть предположения, что в том числе по этой причине программа до сих пор была не столь уж популярной: ею воспользовались 4,5 тысячи семей (из сотен тысяч, которые в принципе подпадают под условия программы). Теперь ставка 6% годовых будет распространяться на весь тот период, на который берется кредит.

Вторая мера - семьям, в которых родился третий и последующий ребенок и у которых есть ипотечный кредит, предлагается частично погасить его за счет государства. Долг станет меньше на 450 тысяч рублей.

Как пообещал уже министр финансов Антон Силуанов, в ближайшее время необходимые поправки в законодательство будут внесены в парламент. А для Дальневосточного федерального округа предусмотрят дополнительные льготы: ставка не 6%, а 5%.

Что касается 450 тысяч рублей, то льгота начнет действовать задним числом. На эту выплату смогут рассчитывать все семьи с ипотечными кредитами, где третий (четвертый и т. д.) ребенок родился после 1 января 2019 года.

3. Ставка, снижайся

В течение прошлого года ставка по ипотеке опускалась. Многие надеялись, что тенденция продолжится и в этом году. Но не тут-то было. С начала года пошли обратные процессы. Ключевая ставка Центробанка поднялась до 7,75%, а вслед за ней потянулись вверх ставки по всем кредитам, включая ипотечные. И если в конце 2018 года средняя ставка по всем выданным кредитам была 9,6%, то сейчас опять выше 10%.

В Послании Владимир Путин напомнил про цели, озвученные в майском указе, - снизить ставки по ипотеке сначала в среднем до 9%, а затем до 8%. Вопрос: когда же это будет возможным?

- В нацпроекте «Жилье и комфортная среда» записано, что ставка должна снизиться до 7,9% к 2024 году. Но там есть важная оговорка - при инфляции ниже 4%, - говорит Сергей Гордейко. - Президент в Послании также говорил не только об ипотечной ставке, но и о том, что надо снижать инфляцию. Эти два пункта следует рассматривать вместе. Оптимистичный прогноз - нынешний тренд на повышение ставки по ипотеке закончится летом.

Изменения ипотечного рынка

ЧТО ЕЩЕ ОБЕЩАНО?

Налоговые поблажки для многодетных

Кроме льгот по ипотеке, семьям с тремя и более детьми в Послании и последующих поручениях президента обещаны и существенные налоговые льготы.

Во-первых, дополнительный вычет по налогу на имущество - 5 кв. м на ребенка для квартиры и 7 кв. м для дома. О чем идет речь? Сейчас всем собственникам, которые налог на имущество платят по его кадастровой стоимости, уже полагается налоговый вычет - 20 кв. м с квартиры и 50 кв. м с дома. То есть налог платится с площади, превышающей эти метры. У многодетных семей эта не облагаемая налогом площадь будет больше.

Пример. Допустим, у семьи с тремя детьми в собственности трехкомнатная квартира площадью 80 кв. м. Им полагается обычный вычет в 20 квадратов плюс дополнительный - 15 квадратов на троих детей. В итоге налог придется платить с 45 квадратных метров. Для городов с высокой кадастровой стоимостью недвижимости разница может оказаться существенной.

Для дома расклад получается такой. Допустим, многодетная семья живет в частном доме площадью 200 кв. м. С налога на имущество полагается обычный вычет в 50 кв. м плюс дополнительный - по 7 кв. м на ребенка. Если детей трое, в целом получается 71 кв. м. Налог придется платить со 129 кв. м.

Во-вторых, многодетным семьям предлагается дать вычет и по земельному налогу - в размере кадастровой стоимости шести соток. Такая льгота уже есть у пенсионеров.

Пример. Если у семьи с тремя детьми есть дача на шести сотках, налог на землю она вообще платит не будет. Если участок не шесть, а десять соток, налог будет платиться с четырех соток.

Пока эти предложения не оформлены в виде законов. Но сомневаться в том, что нужные поправки в законодательство будут подготовлены и приняты достаточно быстро, не приходится.

Заметим также, что речь идет о федеральных льготах. На местах могут вводить свои, дополнительные. И во многих регионах для многодетных они уже существуют.

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