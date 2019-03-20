Стратегический бомбардировщик ВВС США приблизился к границам России

СЕГОДНЯ 15:49 2019-03-20T15:49:15+03:00

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Стратегический бомбардировщик ВВС США B-52H приблизился к границам Калининградской области. Об этом свидетельствуют данные мониторингового ресурса Plane Radar.

Самолет взлетел с авиабазы Фэйрфорд, расположенной на территории Великобритании, в 11:45 по московскому времени. В 13:20 самолет отработал условную атаку на базу Балтийского флота, после чего продолжил полет на высоте около 8 тыс. метров.

Самолет Boeing B-52 Stratofortress состоит на вооружении ВВС США с 1955 года. Бомбардировщик способен нести различные виды оружия, в том числе ядерное.

Это уже не первый подобный инцидент с участием стратегической авиации ВВС США. Как сообщал сайт kp.ru, на прошлой неделе самолет B-52H ВВС США приблизился к Санкт-Петербургу на расстояние в 191 километр; в ходе этого полета американские пилоты также сымитировали атаку базы Балтийского флота.

ИСТОЧНИК KP.RU