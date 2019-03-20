Юнкер: Brexit должен быть осуществлен до 23 мая

СЕГОДНЯ 16:54 2019-03-20T16:54:40+03:00

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Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер предупредил премьер-министр Великобритании Терезу Мэй о том, что он против переноса даты выхода королевства из Евросоюза на три месяца до 30 июня. По его словам, Brexit должен быть осуществлен до 23 мая, когда состоятся выборы в Европарламент.

Ранее Мэй отправила письмо главе Евросовета Дональду Туску и проинформировав его о том, что Великобритания просит отсрочки Brexit до 30 июня, а также запросила несколько дополнений к имеющемуся проекту соглашения. Позже она провела телефонные переговоры с главой Еврокомиссии и оповестила его о послании Туску.

«Президент Юнкер официально предупредил премьер-министра против включения даты продления, которая была бы после выборов в Европарламент» - передает РИА Новости слова представителя Еврокомиссии. По его словам, Юнкер положительно оценивает, что Мэй излагает свои мысли лидерам перед Саммитом глав государств ЕС, однако в связи с предстоящими выборами выход должен быть осуществлен до 23 мая.

Напомним, выход Великобритании из ЕС запланирован на 29 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU