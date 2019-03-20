Мэй запросила отсрочки по Brexit до 30 июня

СЕГОДНЯ 16:23 2019-03-20T16:23:07+03:00

Британский премьер направила главе Евросовета Дональду Туску письмо с дополнительными предложениями к соглашению о выходе королевства из сообщества

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Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй направила Евросоюзу официальный запрос о продлении переговоров по Brexit на три месяца до 30 июня.

«Сегодня я написала главе Евросовета Дональду Туску, проинформировав его о том, что Великобритания просит отсрочки Brexit до 30 июня», - заявила британский премьер, выступая в парламенте.

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер сообщил, что получил запрос о переносе Brexit и провел телефонный разговор с премьером Великобритании.

В канцелярии премьер-министра сообщили, что в письме к Туску Мэй заявила о намерении внести дополнительные предложения, которые отражают ее предыдущие обязательства по защите внутреннего рынка Британии. Она заявила, что в данных предложениях учла «обеспокоенности» относительно гарантий прозрачности границы между Северной Ирландией и Ирландией после Brexit, так называемый «Бэкстопа».

Мэй объяснила, что новые договоренности необходимы, чтобы спикер парламента Великобритании разрешил провести голосование по проекту соглашения с Евросоюзом в третий раз, который она пообещала провести «как можно быстрее».

Напомним, выход Соединённого Королевства из ЕС запланирован на 29 марта. По просьбе Мэй дать больше времени на переговоры, парламент Британии проголосовал за продление срока.

ИСТОЧНИК KP.RU