2019-03-20T20:05:19+03:00
Звезды

Волочкова рассказала о недостойном поведении Собчак

Балерина рассказала «Комсомольской правде» о том, что осталось за кадром выпуска «Осторожно, Собчак!»
Екатерина БОЛГОВА
Поделиться:
Комментарии: comments8
Анастасия Волочкова рассказала о недостойном поведении Ксении СобчакАнастасия Волочкова рассказала о недостойном поведении Ксении СобчакФото: Личный архив
Изменить размер текста:

Анастасия Волочкова рассказала «Комсомольской правде» о недостойном поведении телеведущей Ксении Собчак. Балерина приняла участие в новом шоу на YouTube «Осторожно, Собчак!».

По словам Волочковой, во время съемок Собчак предложила ей переодеться в одежду другого стиля, раскритиковав гардероб балерины.

«Когда я переодевалась в выбранную ею одежду, она мне сказала: «Не надо было сиськи накачивать до четвертого размера!» А потом на глазах у всей команды щупала мою грудь», - сообщила Волочкова.

Она отметила, что Собчак все же пришлось признать грудь настоящей. Кроме того, как рассказала балерина, телеведущая заявила, что Волочкова сейчас «на дне».

«Я на это ей ответила: «На дне, Ксюша, это ты. Я выступаю с концертами, записываю песни, снимаю клипы, пишу книгу, участвую в съемках фильмов. А у тебя, кроме твоего шоу на YouTube, ничего нет», - ответила на это балерина.

Полный разговор kp.ru с Анастасией Волочковой читайте здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Адвокат попросил суд освободить Варвару Караулову по УДО
Туск не исключил короткую отсрочку Brexit
В Литве потребовали запретить Григорию Лепсу въезд в страну
Медведев поддержал предложение РЖД по 50-процентной скидке на билеты для детей летом
В Пентагоне заявили, что США начинают терять преимущество в космосе
Ляшко сорвал заседание правительства Украины
В Германии подозревают спортсменов из восьми стран в применении допинга
Коммерческие запасы нефти США за неделю снизились на 2,1%
Соколы-сапсаны вернулись в обновленный шпиль здания МИД и ждут пополнения
Украина расширила санкции в отношении России
Украина провела полеты боевой авиации над Азовским морем
Средняя продолжительность жизни россиян превысила 73 года
Заседание группы по вопросу оценки нанесенного Крыму ущерба может пройти на следующей неделе