Волочкова рассказала о недостойном поведении Собчак
Анастасия Волочкова рассказала «Комсомольской правде» о недостойном поведении телеведущей Ксении Собчак. Балерина приняла участие в новом шоу на YouTube «Осторожно, Собчак!».
По словам Волочковой, во время съемок Собчак предложила ей переодеться в одежду другого стиля, раскритиковав гардероб балерины.
«Когда я переодевалась в выбранную ею одежду, она мне сказала: «Не надо было сиськи накачивать до четвертого размера!» А потом на глазах у всей команды щупала мою грудь», - сообщила Волочкова.
Она отметила, что Собчак все же пришлось признать грудь настоящей. Кроме того, как рассказала балерина, телеведущая заявила, что Волочкова сейчас «на дне».
«Я на это ей ответила: «На дне, Ксюша, это ты. Я выступаю с концертами, записываю песни, снимаю клипы, пишу книгу, участвую в съемках фильмов. А у тебя, кроме твоего шоу на YouTube, ничего нет», - ответила на это балерина.
Полный разговор kp.ru с Анастасией Волочковой читайте здесь.
ИСТОЧНИК KP.RU