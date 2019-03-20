Волочкова рассказала о недостойном поведении Собчак

СЕГОДНЯ 20:05 2019-03-20T20:05:19+03:00

Балерина рассказала «Комсомольской правде» о том, что осталось за кадром выпуска «Осторожно, Собчак!»

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Анастасия Волочкова рассказала «Комсомольской правде» о недостойном поведении телеведущей Ксении Собчак. Балерина приняла участие в новом шоу на YouTube «Осторожно, Собчак!».

По словам Волочковой, во время съемок Собчак предложила ей переодеться в одежду другого стиля, раскритиковав гардероб балерины.

«Когда я переодевалась в выбранную ею одежду, она мне сказала: «Не надо было сиськи накачивать до четвертого размера!» А потом на глазах у всей команды щупала мою грудь», - сообщила Волочкова.

Она отметила, что Собчак все же пришлось признать грудь настоящей. Кроме того, как рассказала балерина, телеведущая заявила, что Волочкова сейчас «на дне».

«Я на это ей ответила: «На дне, Ксюша, это ты. Я выступаю с концертами, записываю песни, снимаю клипы, пишу книгу, участвую в съемках фильмов. А у тебя, кроме твоего шоу на YouTube, ничего нет», - ответила на это балерина.

Полный разговор kp.ru с Анастасией Волочковой читайте здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU