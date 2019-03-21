МИД России: Польша систематически фальсифицирует летопись Второй мировой войны в угоду сиюминутным «приоритетам»
В министерстве иностранных дел России «с недоумением» восприняли планы властей Польши провести в сентябре мероприятия по поводу 80-летия начала Второй мировой войны без участия представителей Москвы.
В комментарии российского ведомства говорится, что Варшава организовывает памятные мероприятия «в формате встречи нынешних «союзников и партнеров» Варшавы из стран-членов ЕС, НАТО, а также участников есовского проекта «Восточное партнерство».
«Свой замысел польские власти обосновывают некими «современными реалиями», игнорируя историческую логику. Вопреки бесспорно решающему вкладу нашей Родины в разгром гитлеровского рейха и освобождение Польши от нацистских захватчиков, для России в этой схеме место не предусмотрено», - отмечают в МИД.
Российские дипломаты указывают, что «решение сделать мероприятие келейным является еще одним проявлением искривленного мировоззрения польской администрации, которая в угоду сиюминутным политическим «приоритетам» систематически фальсифицирует летопись Второй мировой войны и послевоенного периода».
«Пусть это останется на совести нынешних польских властей», - подытожили в министерстве.
Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее в марте стало известно, что Институт национальной памяти Польши оправдал Ромуальда Райса, который в 1946 году убил 79 белорусов.
К 100-летию независимости Польши.
ИСТОЧНИК KP.RU