2019-03-21T04:21:09+03:00
Политика

Польша ответила на заявление МИД России

В Варшаве назвали историческую логику российского ведомства «проблематичной»
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Польша направила приглашения на мероприятия, посвященные 80-й годовщине начала Второй мировой войны, странам НАТО, ЕС и Восточного партнерстваПольша направила приглашения на мероприятия, посвященные 80-й годовщине начала Второй мировой войны, странам НАТО, ЕС и Восточного партнерстваФото: REUTERS
Изменить размер текста:

В Варшаве ответили на заявление МИД России по поводу решения провести мероприятия по случаю 80-летия начала Второй мировой войны без участия представителей Москвы.

Напомним, как писал сайт kp.ru, польские власти пригласили на мероприятия только страны НАТО, Евросоюза и Восточного партнерства (Армения, Азербайджан, Белоруссия, Грузия, Молдавия и Украина). В российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что Варшава «игнорирует историческую логику» и напомнили о решающем вкладе нашей страны как в разгром гитлеровского рейха, так и в освобождение самой Польши от нацистских захватчиков.

«Ссылка на историческую логику МИД России в контексте сентября 1939 года представляется нам проблематичной», - заявил Польскому агентству печати (PAP) представитель президента Польши Кшиштоф Щерский.

Он подчеркнул, что годовщина начала Второй мировой войны «пройдет в кругу государств, с которыми Польша сегодня работает в тесном сотрудничестве на благо мира, основанного на соблюдении международного права, уважения суверенитета государств и их территориальной целостности». При этом Щерский добавил, что именно «нарушение этих правил было чертой агрессоров 1939 года, и остается самой большой угрозой для мира сегодня».

К 100-летию независимости Польши.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Захарова предложила западным журналистам посетить Крым и самим посмотреть, как там люди живут
МИД России: Польша систематически фальсифицирует летопись Второй мировой войны в угоду сиюминутным «приоритетам»
Экс-директор по коммуникациям Белого дома согласилась сотрудничать с конгрессом в расследовании против Трампа
В США проверяют обновленное ПО для самолетов Boeing 737 MAX
Зеленский заявил, что не баллотировался в президенты, если бы свою кандидатуру выдвинул Вакарчук
Пилота французского истребителя Rafale катапультировало при взлете
В ЛНР рассказали об эпидемии чесотки в рядах ВСУ
Мэй обвинила в отсрочке Brexit британский парламент
В Москве столкнулись пять машин, погиб человек
В «Нафтогазе» хотят «запастись газом», чтобы обезопасить себя от «действий России»
Посол США в Киеве передала генпрокурору Украины список «неприкасаемых»
Франция выступит против отсрочки Brexit, если Мэй не объяснит ее необходимость