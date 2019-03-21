Польша ответила на заявление МИД России

СЕГОДНЯ 04:21 2019-03-21T04:21:09+03:00

Польша направила приглашения на мероприятия, посвященные 80-й годовщине начала Второй мировой войны, странам НАТО, ЕС и Восточного партнерства Фото: REUTERS

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В Варшаве ответили на заявление МИД России по поводу решения провести мероприятия по случаю 80-летия начала Второй мировой войны без участия представителей Москвы.

Напомним, как писал сайт kp.ru, польские власти пригласили на мероприятия только страны НАТО, Евросоюза и Восточного партнерства (Армения, Азербайджан, Белоруссия, Грузия, Молдавия и Украина). В российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что Варшава «игнорирует историческую логику» и напомнили о решающем вкладе нашей страны как в разгром гитлеровского рейха, так и в освобождение самой Польши от нацистских захватчиков.

«Ссылка на историческую логику МИД России в контексте сентября 1939 года представляется нам проблематичной», - заявил Польскому агентству печати (PAP) представитель президента Польши Кшиштоф Щерский.

Он подчеркнул, что годовщина начала Второй мировой войны «пройдет в кругу государств, с которыми Польша сегодня работает в тесном сотрудничестве на благо мира, основанного на соблюдении международного права, уважения суверенитета государств и их территориальной целостности». При этом Щерский добавил, что именно «нарушение этих правил было чертой агрессоров 1939 года, и остается самой большой угрозой для мира сегодня».

К 100-летию независимости Польши.

ИСТОЧНИК KP.RU