На ядерном полигоне в КНДР зафиксировано землетрясение
Утром в четверг, 21 марта, примерно в одном километре от северокорейского ядерного полигона «Пхунгери», расположенного в северо-восточной провинции КНДР Хамгён-Пукто, произошло небольшое землетрясение.
«Подземный толчок магнитудой 2,8 зафиксирован в 04:41 (22:41 мск) в 41 километре к северо-западу от города Кильчжу и примерно в одном километре от места, где проводилось последнее, шестое по счету подземное ядерное испытание на полигоне в Пхунгери», - сообщило Метеорологическое агентство Южной Кореи.
В сообщении отмечается, что колебания почвы имели природное происхождение, а не стали следствием нового испытания атомной бомбы соседями. По данным агентства, очаг землетрясения в Северной Корее залегал на глубине 10 километров, передает ТАСС.
Напомним, как писал сайт kp.ru, северокорейский лидер Ким Чен Ын пообещал закрыть ядерный полигон «Пхунгери» в апреле прошлого года, и уже через месяц военные КНДР на глазах у журналистов из разных стран взорвали там несколько важных объектов.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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