На ядерном полигоне в КНДР зафиксировано землетрясение

СЕГОДНЯ 05:57 2019-03-21T06:19:16+03:00

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Утром в четверг, 21 марта, примерно в одном километре от северокорейского ядерного полигона «Пхунгери», расположенного в северо-восточной провинции КНДР Хамгён-Пукто, произошло небольшое землетрясение.

«Подземный толчок магнитудой 2,8 зафиксирован в 04:41 (22:41 мск) в 41 километре к северо-западу от города Кильчжу и примерно в одном километре от места, где проводилось последнее, шестое по счету подземное ядерное испытание на полигоне в Пхунгери», - сообщило Метеорологическое агентство Южной Кореи.

В сообщении отмечается, что колебания почвы имели природное происхождение, а не стали следствием нового испытания атомной бомбы соседями. По данным агентства, очаг землетрясения в Северной Корее залегал на глубине 10 километров, передает ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, северокорейский лидер Ким Чен Ын пообещал закрыть ядерный полигон «Пхунгери» в апреле прошлого года, и уже через месяц военные КНДР на глазах у журналистов из разных стран взорвали там несколько важных объектов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/635078" frameborder="0"></iframe> Захарова: Ядерную проблему на Корейском полуострове можно решать только миром.Спикер МИД РФ Мария Захарова на первом в новом году брифинге для журналистов рассказала о прогрессе вокруг ядерного кризиса в Стране утренней свежести.

ИСТОЧНИК KP.RU