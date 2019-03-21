2019-03-21T11:18:23+03:00
Происшествия

В Кабуле прогремели три взрыва: погибли не менее шести человек

Устройства были заложены в местах скопления людей, которые вышли на улицы для празднования Навруза
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Полиция нашла и разминировала еще одну бомбуПолиция нашла и разминировала еще одну бомбуФото: REUTERS
Изменить размер текста:

По меньшей мере шесть человек погибли и еще 23 получили ранения в результате серии взрывов в Кабуле. Такие данные предоставили в министерстве здравоохранения Афганистана.

При этом, по словам пресс-секретаря МВД республики Насрата Рахими, речь идет о жертвах сразу трех взрывов. Первые два прогремели в районе Карт-е Сахи в начале дороги, ведущей к шиитскому святилищу-усыпальнице Сахи, а третий хлопок раздался несколько минут спустя близ Кабульского университета.

Устройства были заложены в местах прохода толпы, которые утром в четверг, 21 марта, вышли на празднование Навруза - наступления весны и нового года. Телеканал 1TV уточняет, что к настоящему моменту правоохранители нашли и обезвредили еще одну бомбу. Ни одна террористическая организация пока не взяла на себя ответственность за атаку.

Сайт kp.ru писал о том, что в начале года еще 18 человек погибли при нападении боевиков на базу афганских спецслужб в Майданшахре. Талибы сначала устроили взрыв, а потом еще и открыли стрельбу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Госдума приняла законопроект о повышении пенсий сверх прожиточного минимума
Пассажирский автобус въехал в пешеходов в Стамбуле
Песков поужинал в обществе Джона Траволты
Минздрав опубликовал законопроект о продаже крепкого алкоголя с 21 года
Бывшая жена Грудинина попросила полицию о защите из-за раздела имущества
Госдеп назвал "выдумкой" слова генпрокурора Украины о списке "неприкасаемых"
Росстат назвал регионы с наибольшей продолжительностью рабочей недели
Аваков назвал планы Саакашвили по возвращению на Украину "пиаром за $300"
Мадуро обвинил Трампа в краже бюджетных средств Венесуэлы
Студент случайно записал на GoPro момент крушения вертолета в Киргизии
Москалькова считает возможным потепление отношений России и Украины
Речь Порошенко при передаче техники ВСУ возмутила пользователей Сети
Россияне Евгения Тарасова и Владимир Морозов выиграли серебро в парном катании на чемпионате мира 2019 в Японии
Байкер Хирург из "Ночных волков" попал в санкционный список Украины
США перебросили в Европу шесть ядерных бомбардировщиков B-52 Stratofortress
Погода в Москве на 21 марта 2019 года: по городу пройдет снег с дождем
Посылки из западных интернет-магазинов будут ехать в Россию 4-5 дней