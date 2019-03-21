В Кабуле прогремели три взрыва: погибли не менее шести человек

СЕГОДНЯ 11:09 2019-03-21T11:18:23+03:00

Устройства были заложены в местах скопления людей, которые вышли на улицы для празднования Навруза

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По меньшей мере шесть человек погибли и еще 23 получили ранения в результате серии взрывов в Кабуле. Такие данные предоставили в министерстве здравоохранения Афганистана.

При этом, по словам пресс-секретаря МВД республики Насрата Рахими, речь идет о жертвах сразу трех взрывов. Первые два прогремели в районе Карт-е Сахи в начале дороги, ведущей к шиитскому святилищу-усыпальнице Сахи, а третий хлопок раздался несколько минут спустя близ Кабульского университета.

Устройства были заложены в местах прохода толпы, которые утром в четверг, 21 марта, вышли на празднование Навруза - наступления весны и нового года. Телеканал 1TV уточняет, что к настоящему моменту правоохранители нашли и обезвредили еще одну бомбу. Ни одна террористическая организация пока не взяла на себя ответственность за атаку.

Сайт kp.ru писал о том, что в начале года еще 18 человек погибли при нападении боевиков на базу афганских спецслужб в Майданшахре. Талибы сначала устроили взрыв, а потом еще и открыли стрельбу.

ИСТОЧНИК KP.RU