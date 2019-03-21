Сопровождение бомбардировщика США российскими Су-27 попало на видео

СЕГОДНЯ 11:54 2019-03-21T11:54:25+03:00

Ролик опубликовало Минобороны РФ с уточнением, что американский B-52H не стал близко подлетать к нашим границам [видео]

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Российские истребители Су-27 были подняты в воздух для сопровождения стратегического бомбардировщика B-52H Военно-воздушных сил США над нейтральными водами Балтийского моря. Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны РФ.

Ведомство опубликовало кадры, на которых запечатлен сам момент сопровождения американского самолета, и добавило, что воздушное судно летело на значительном удалении от государственной границы нашей страны.

Сопровождение бомбардировщика B-52H ВВС США над водами Балтийского моря.

"Для идентификации и непосредственного сопровождения воздушного судна в воздух была поднята пара истребителей Су-27 из состава дежурных сил по противовоздушной обороне. После того как стратегический бомбардировщик B-52H изменил траекторию полета в сторону от государственной границы РФ, российские истребители вернулись на аэродром базирования", - говорится в подписи к ролику, опубликованному на Youtube-канале Минобороны.

Сайт kp.ru писал о том, что США в конце прошлой недели перебросили шесть своих бомбардировщиков на авиабазу Фэйрфорд в Великобритании. Предполагается, что сделано это было специально к празднованию пятилетия воссоединения Крыма с Россией.

ИСТОЧНИК KP.RU