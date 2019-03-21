За географией передвижения всех авто по стране будут следить

СЕГОДНЯ 12:48 2019-03-21T12:48:56+03:00

В России появится единый дата-центр, где будут собирать и обрабатывать логистические сведения

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В недалеком будущем за российскими автомобилистами начнут пристально следить. Конечно, не за ними, а за передвижением авто. Причем собирать сведения будут по всей стране, а потом анализировать их в едином дата-центре. Он тоже появится совсем скоро.

Масштабный проект «Автодата» будет реализован в рамках межправительственной рабочей группы НТИ «Автонет» НП «ГЛОНАСС» совместно с Минпромторгом России. Когда система заработает, то будут доступны сведения не только о маршруте движения, но и скоростном режиме, остановках, разгонах-торможениях.

В будущем собранную статистику планируют продавать автодилерам, сервисам, страховщикам, любым придорожным организациям, банкам, одним словом всем, кому это нужно. Оценивают рынок автомобильных данных в огромную сумму, примерно триста миллиардов долларов – такай показатель должен быть актуален к 2030 году, пишет газета «Известия».

Ранее сообщалось, что в ближайшие 10 лет в России появится новая профессия. Комиссары по регулированию аварийных ситуаций с беспилотными транспортными средствами будут заниматься оценкой спорных дорожных ситуаций с участием беспилотных авто.

ИСТОЧНИК KP.RU