2019-03-21T17:01:43+03:00
Происшествия

Во время крушения парома в Ираке погибло 60 человек

Причиной инцидента стал перегруз и повышение уровня воды в реке Тигр из-за открытых шлюзов [видео]
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Во время крушения парома в Ираке погибло 45 человекВо время крушения парома в Ираке погибло 45 человекФото: EAST NEWS
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В Ираке перевернулся паром, на борту которого находились десятки людей, в том числе дети.

Крушение парома в Ираке.

- Туристический паром "аль-Джазира" перевернулся в районе аль-Габат в Мосуле, на его борту находились десятки граждан, большинство из них - родители и дети, - сообщают местные СМИ.

Позже стало известно о том, что во время крушения парома погибло 45 человек. Причиной инцидента стал перегруз и повышение уровня воды в реке Тигр из-за открытых шлюзов.

Сейчас на месте происшествия работают спасатели. Им удалось вытащить из воды около 30 пострадавших. Большинство из них женщины и дети. В общей сложности на пароме находилось 170 человек, сообщает "РИА-Новости".

По самым последним данным число жертв крушения парома в Ираке достигло 60 человек.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в июне прошлого года в Индонезии после крушения парома пропали десятки человек. Катастрофа случилась на озере Тоба в индонезийской провинции Северная Суматра.

ИСТОЧНИК KP.RU

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