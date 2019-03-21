Во время крушения парома в Ираке погибло 60 человек
В Ираке перевернулся паром, на борту которого находились десятки людей, в том числе дети.
Крушение парома в Ираке.
- Туристический паром "аль-Джазира" перевернулся в районе аль-Габат в Мосуле, на его борту находились десятки граждан, большинство из них - родители и дети, - сообщают местные СМИ.
Позже стало известно о том, что во время крушения парома погибло 45 человек. Причиной инцидента стал перегруз и повышение уровня воды в реке Тигр из-за открытых шлюзов.
Сейчас на месте происшествия работают спасатели. Им удалось вытащить из воды около 30 пострадавших. Большинство из них женщины и дети. В общей сложности на пароме находилось 170 человек, сообщает "РИА-Новости".
По самым последним данным число жертв крушения парома в Ираке достигло 60 человек.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что в июне прошлого года в Индонезии после крушения парома пропали десятки человек. Катастрофа случилась на озере Тоба в индонезийской провинции Северная Суматра.
ИСТОЧНИК KP.RU