2019-03-21T18:14:08+03:00
Политика

В Госдуме прокомментировали призыв к Мэй изменить подход в ситуации с Brexit

Дмитрий Новиков подчеркнул, что неопределенность отношений ЕС и Британии создает сложную ситуацию для экономического взаимодействия
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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В Госдуме прокомментировали призыв к Мэй изменить подход в ситуации с BrexitВ Госдуме прокомментировали призыв к Мэй изменить подход в ситуации с BrexitФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Дмитрий Новиков, первый зампред комитета Госдумы по международным делам, в интервью RT прокомментировал обращение Британского конгресса тред-юнионов и Конфедерации британской промышленности к премьер-министру Великобритании Терезе Мэй. Ранее они выступили с просьбой изменить подход к реализации Brexit.

- Когда критикующие Терезу Мэй говорят о вероятности чрезвычайного положения, конечно, они имеют в виду не введение ЧП в стране. Они говорят, что та неопределённость, которая возникла сегодня в урегулировании взаимоотношений Евросоюза и Великобритании, создаёт сложную ситуацию для экономического взаимодействия и определения правил игры - подчеркнул Новиков.

При этом, как подчеркнул первый зампред, «экономика Великобритании даже в условиях сегодняшней непростой мировой конъюнктуры остаётся одной из самых устойчивых в Евросоюзе».

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в Европарламенте подчеркнули, что Brexit после 23 мая невозможен. Евродепутаты выступили за выход Великобритании из ЕС до начала выборов в Европейский парламент.

Парламент Британии отверг сделку Мэй по Brexit.

ИСТОЧНИК KP.RU

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