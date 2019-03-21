2019-03-21T15:47:07+03:00
В мире

Европарламент: Brexit после 23 мая невозможен

Евродепутаты выступили за выход Великобритании из ЕС до начала выборов в Европейский парламент
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Европарламент: Brexit после 23 мая невозможенЕвропарламент: Brexit после 23 мая невозможенФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Европейский парламент выступает против продления даты выхода из Европейского Союза до 30 марта. В ЕП считают, что крайний срок для Brexit – 23 мая.

«Наша позиция однозначна: отложить Brexit на период после 23 мая невозможно», - заявил координатор координатор Европейского Парламента по вопросу Brexit Ги Верхофстадт.

Евродепутаты, как и глава Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер, выступают за то, что выход Великобритании из ЕС должен быть осуществлен до выборов в Европейский парламент, которые состоятся 23 мая.

Ранее kp.ru писал о том, что Юнкер предупредил премьер-министр Великобритании Терезу Мэй о том, что он выступает против переноса даты Brexit на три месяца до 30 июня. Он также объяснил это выборами в Европарламент. В свою очередь глава Европейского совета Дональд Туск высказал предложение, что Великобритания может получить краткую отсрочку, но необходим консенсус всех стран членов.

Напомним, 20 марта Мэй отправила письмо главе Туску и проинформировав его о том, что Лондон просит отсрочки Brexit до 30 июня и запросила несколько дополнений к имеющемуся проекту соглашения. Позже она позвонила главе Юнкеру и оповестила его о послании главе Евросовета.

ИСТОЧНИК KP.RU

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