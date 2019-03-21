«Яндекс» устранил проблемы в работе своих сервисов

СЕГОДНЯ 18:39 2019-03-21T18:39:58+03:00

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В четверг, 21 марта, были замечены сбои в работе сервисов «Яндекса». В пресс-службе интернет-компании сообщили, что на данный момент проблемы удалось устранить и они возвращаются к работе в штатном режиме.

Ранее данные сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов, показали перебои в работе ряда сервисов российской компании. В свою очередь, пользователи сообщали о сбоях в сервисах «Яндекс. Такси», «Яндекс. Почта», «Яндекс. Музыка» и «Яндекс. Дзен».

О проблемах в работе начали сообщать около 16:00 мск.

«У ряда пользователей возникали кратковременные трудности с доступом к сервисам "Яндекса". На текущий момент все сложности устранены, сервисы возвращаются к работе в штатном режиме», - заявили в пресс-службе интернет-компании.

Больше всего с жалоб поступало от жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Новосибирска и других городов. В сентябре прошлого года сбои в сервисах также были замечены больше в этих городах. Тогда проблема в работе была замечена у «Яндекс. Почты» и «Яндекс. Деньги».

ИСТОЧНИК KP.RU