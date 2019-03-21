2019-03-21T18:54:35+03:00
Происшествия

При крушении парома в Ираке погиб 71 человек

Ранее сообщалось о 60 погибших в результате инцидента
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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При крушении парома в Ираке погиб 71 человекПри крушении парома в Ираке погиб 71 человекФото: EAST NEWS
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МВД Ирака заявил, что число погибших при крушении парома в иракском Мосуле возросло до 71 человека. Среди них женщины и дети.

Ранее представители гражданской обороны страны сообщили о 60 погибших в результате инцидента на реке Тигр на севере Ирака.

По данным местных СМИ, судно, на котором находилось 170 человек, было рассчитано на перевозку 75 человек. Причины опрокидывания пока не известны. При этом предварительная версия - перегруз. Известно, что паром был арендован для празднования Навруза - праздника, знаменующего начало нового года и наступление дня весеннего равноденствия, сообщает "ТАСС".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что на данный момент в Мосуле на месте происшествия на месте происшествия работают спасатели. Им удалось вытащить из воды около 30 пострадавших. Среди них женщины и дети.

Крушение парома в Ираке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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