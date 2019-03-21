МВД РФ сократило список потенциально опасных пород собак до 13 пунктов

СЕГОДНЯ 21:11 2019-03-21T21:11:50+03:00

Изменить размер текста: A A

МВД РФ сократило список потенциально опасных пород собак с 69 до 13 пунктов. Об этом сообщил представитель ведомства Алексей Беззубов.

Ранее в перечне, опубликованном 7 марта этого года на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, содержалось 69 пород потенциально опасных собак. Отмечается, что в список вошли породы с генетически обусловленными "качествами агрессии и силы".

По данным МВД, первый перечень был составлен на основе сведений из различных органов власти, а также Российской кинологической федерации. Среди потенциально опасных назывались такие породы как доберман, кавказская овчарка, ротвейлер, московская сторожевая, американский бульдог, питбультерьер, стаффордширский терьер, аргентинский дог, среднеазиатская овчарка и другие.

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев поблагодарил МВД, так как все предложения организации были учтены при составлении нового списка. При этом кинолог отметил, что, по его мнению, опасных пород собак не существует, но есть отдельные агрессивные особи.

Обновленный список потенциально опасных пород собак выглядит следующим образом:

1) американский бандог;

2) бэндог;

3) питбульмастиф;

4) амбульдог;

5) булли кутта;

6) бразильский бульдог;

7) гуль донг;

8) северокавказская собака;

9) волко-собачьи гибриды;

10) акбаш;

11) бульдог алапахский чистокровный (отто);

12) волкособ, гибрид волка;

13) метисы (помеси) вышеуказанных пород.

ИСТОЧНИК KP.RU