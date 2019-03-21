Матч Бельгия - Россия: полузащитник россиян Далер Кузяев получил травму

СЕГОДНЯ 23:21 2019-03-21T23:21:43+03:00

Изменить размер текста: A A

В Брюсселе продолжается матч 1 тура отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2020 года. Наши играют с командой Бельгии и в первом тайме наши потеряли одного из лидеров полузащиты - травму у команды России получил полузащитник "Зенита" Далер Кузяев.

На 26-й минуте матча вместо Кузяева на поле у сборной России появился полузащитник московского "Локомотива" Антон Миранчук.

В эти минуты встреча продолжается и пока что в первом тайме счет - 1:1. На гол Тилеманса наши ответили точным ударом Черышева.

Сайт KP.RU ведет прямую онлайн-трансляцию матча. Старт игры в 22:45 по московскому времени. Матч Бельгия - Россия будет второй встречей первого игрового дня. Ранее Казахстан разгромил дома Шотландию со счетом 3:0.

ИСТОЧНИК KP.RU