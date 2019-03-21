2019-03-22T00:06:35+03:00
Общество

Ведущий НТВ Андрей Норкин выгнал из студии еще одного украинского политолога

Гость из Киева во время передачи «Место встречи» перешел на крик, стал перебивать других участников дискуссии [видео]
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Ведущий программы «Место встречи» на канале НТВ Андрей НоркинВедущий программы «Место встречи» на канале НТВ Андрей НоркинФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Ведущий ток-шоу «Место встречи» на НТВ Андрей Норкин снова выгнал из студии украинского «политолога». В этот раз в роли приглашенного эксперта из Киева выступал Павел Жовниренко.

Во время обсуждения одного из интервью главы МВД Украины Арсена Авакова гость перешел на крик, стал перебивать других участников дискуссии. Андрей Норкин попросил украинца покинуть студию: «Идите отдыхать».

Жовниренко согласился уйти только после того, как ведущий пригрозил вызвать охрану.

«Я ухожу, но я вернусь. Больше меня не приглашайте», - заявил «эксперт», а уже по пути к выходу успел выкрикнуть: «Россия воспрянет ото сна!»

Норкин демонстративно перекрестился.

Ведущий НТВ Андрей Норкин выгнал из студии украинского политолога.Ведущий НТВ Андрей Норкин выгнал из студии украинского политолога

Стоит отметить, что это не первый инцидент с Павлом Жовниренко на «Месте встречи», его уже выгоняли из студии в сентябре прошлого года. Как тогда Андрей Норкин пояснил в эфире Радио «КП», «тронуть его нельзя, а спорить с ним невозможно.

К слову, до этого в феврале Норкин набросился с кулаками на еще одного украинского «политолога» – Дмитрия Суворова. Ведущий просто не сдержал эмоций, когда тот стал грубо перебивать немецкого депутата, который рассказывал о погибших в Донбассе детях.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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