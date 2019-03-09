2019-03-09T19:56:42+03:00
Происшествия

Следствие раскрыло детали дела, по которому арестован Руслан Горринг

Чиновник был задержан еще в 2011 году, но сумел сбежать и сменить фамилию
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Руслан Горринг. Фото: Михаил Метцель ТАССРуслан Горринг. Фото: Михаил Метцель ТАСС
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Бывший заместитель главы Росгеологии Руслан Горринг, который ранее в пятницу был задержан правоохранителями прямо в московском аэропорту "Внуково", на деле является Русланом Ганижевым. Согласно данным Следственного комитета России, мужчина сменил фамилию вскоре после того, как скрылся от правосудия и был объявлен в розыск.

Еще в 2011 году мужчина получил взятку в размере более 5 млн рублей от некого предпринимателя, который хотел беспрепятственно осуществлять коммерческую деятельность на территорию Ленинского района Московской области. Данные средства позже должны были быть переданы председателю райсовета депутатов Александру Газейкину, однако Ганижева задержали раньше.

Заседание по делу Горринга.

На допросе мужчина во всем признался, и суд избрал для него меру пресечения в виде подписки о невыезде, однако после выхода на свободу, соучастник преступления скрылся от следствия и был объявлен в розыск. Газейкин же получил реальный срок. Сам Ганижев, находясь, в бегах сменил не только свою фамилию, но и отчество, сообщается на сайте СК.

Замглавы Росгеологии в прямом эфире рассказывал о сексе с подчиненными.

Известный нам уже как Руслан Горринг, он был задержан 7 марта 2019 года по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. На допросе чиновник отказался от дачи показаний и заявил о своей невиновности. Сайт kp.ru писал о том, что суд постановил арестовать его минимум на два месяца.

Кадры допроса Руслана Горринга.

ИСТОЧНИК KP.RU

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