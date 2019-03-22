Путин выразил соболезнования в связи с крушением парома в Ираке

СЕГОДНЯ 01:18 2019-03-22T01:20:16+03:00

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Вечером в четверг, 21 марта, президент России Владимир Путин направил своему иракскому коллеге Бархаму Ахмеду Салеху телеграмму, в которой выразил соболезнования в связи с крушением парома на реке Тигр.

«Примите глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями крушения парома на реке Тигр – гибелью десятков пассажиров, в числе которых много детей и женщин», - написал глава российского государства.

«Прошу передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим», - приводит текст телеграммы пресс-служба Кремля.

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, в иракском Мосуле перевернулся переполненный людьми паром, рассчитанный на 75 пассажиров. На борту находились 170 человек. По последним данным, число жертв крушения возросло до 93. Большинство погибших – женщины и дети, которые не умели плавать.

ИСТОЧНИК KP.RU