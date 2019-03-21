2019-03-21T19:43:12+03:00
Происшествия

Количество погибших при крушении парома в Ираке выросло до 85 человек

Предварительная версия инцидента - перегруз судна
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Количество погибших при крушении парома в Ираке выросло до 85 человекКоличество погибших при крушении парома в Ираке выросло до 85 человекФото: EAST NEWS
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Иракские СМИ сообщили о том, что количество погибших при крушении парома в Мосуле выросло до 85 человек.

Ранее МВД Ирака заявил о 71 погибшем в результате инцидента.

Напомним, в четверг, 21 марта, стало известно о том, что в Ираке в городе Мосул перевернулся паром, на борту которого находились 170 человек, в том числе дети.

Позже стало известно о том, что во время крушения парома погибло 45 человек. Причиной инцидента стал перегруз и повышение уровня воды в реке Тигр из-за открытых шлюзов.

На данный момент на месте происшествия работают спасатели. Им удалось вытащить из воды около 30 пострадавших. Большинство из них женщины и дети.

Спустя несколько часов число погибших увеличилось до 60 человек. Об этом сообщила местная газета Sky News Arabia.

По данным местных СМИ, судно, на котором находилось 170 человек, было рассчитано на перевозку 75 человек. Известно, что паром был арендован для празднования Навруза - праздника, знаменующего начало нового года и наступление дня весеннего равноденствия.

Крушение парома в Ираке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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