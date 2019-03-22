В Амстердаме решили запретить водить туристов в квартал красных фонарей

СЕГОДНЯ 04:58 2019-03-22T05:27:01+03:00

Кроме того, число участников экскурсий по историческому центру города сократят до 15 человек

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С 1 января 2020 года иностранным туристам в Амстердаме станет сложнее попасть в знаменитый квартал красных фонарей: городские власти запретят водить туда экскурсии. Кроме того, число участников организованных туров по историческому центру города сократят до 15 человек, сообщает онлайн-издание DutchNews.

Отмечается, что это решение станет последней мерой, которые «которые принимает муниципалитет, чтобы уменьшить неудобства для местных жителей, вызванные слишком большим наплывом туристов». Запрет, вступающий в силу с первого дня следующего года, будет распространятся также на посещение баров и другие организованные прогулки по историческому центру города в сопровождении гида.

Как показывают исследования, каждую неделю через центр квартала красных фонарей проходит более тысячи туристических групп, что делает жизнь его обитателей невыносимой. Несмотря на принятые городскими чиновниками меры, горожане продолжают жаловаться на приезжих, а «ночные бабочки» говорят, что эти экскурсии мешают им работать.

К слову, ранее сайт kp.ru писал, что власти Амстердама существенно ужесточили правила поведения для туристических групп в квартале красных фонарей.

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ИСТОЧНИК KP.RU