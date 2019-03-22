После взрыва на химзаводе в Китае в больницы поступили около 640 пострадавших

СЕГОДНЯ 06:13 2019-03-22T06:30:47+03:00

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После взрыва на химическом заводе в китайском городе Яньчэн 16 больниц в провинции Цзянсу приняли в общей сложности около 640 пострадавших. Об этом в пятницу, 22 марта, сообщили местные чиновники, передает издание Yahoo News.

Отмечается, что в это число включены и те, кого доставляли в клиники на машинах «Скорой помощи», и люди, которые самостоятельно обратились в медицинские учреждения с легкими ранениями.

Ранее на специальной пресс-конференции мэр города Цао Лубао рассказал, что, по последним данным, в результате взрыва погибли 44 человека, еще 90 получили тяжелые ранения, 32 из них находятся в критическом состоянии. Однако он не смог назвать общее число пострадавших.

Напомним, как писал сайт kp.ru, взрыв в промышленном парке Яньчэна прогремел около 14.00 по местному времени (9.00 мск). Он был настолько мощным, что ударной волной выбило окна в домах, в радиусе примерно пять километров от места ЧП. А через некоторое время сейсмологическое управление Китая зафиксировало в этом районе землетрясение.

В работах по ликвидации последствий взрыва и последовавшего за ним пожара участвуют 192 пожарных расчета и более 930 военнослужащих, для разбора завалов задействована тяжелая техника из 12 соседних городов.

ИСТОЧНИК KP.RU