2019-03-22T10:07:36+03:00
Общество

ФСБ проводит обыски по делу о хищениях средств гособоронзаказа

Следственные действия проходят в Липецке, Санкт-Петербурге и Москве
Дарья ИВАШКИНА
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ФСБ проводит обыски по делу о хищениях средств гособоронзаказаФСБ проводит обыски по делу о хищениях средств гособоронзаказаФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В пятницу, 22 марта, появилась информация об обысках, которые ФСБ РФ проводит по уголовному делу о хищении средств гособоронзаказа в трех городах – в Москве, Санкт-Петербурге и Липецке.

«В рамках уголовного дела, возбужденного следственной частью ГСУ ГУ МВД России по Москве по признакам части 4 статьи 159 УК РФ ("Мошенничество"), реализуются следственные действия в Липецке, Петербурге и Москве», - сказали в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ ТАСС. Также там уточнили, что в ходе обысков правоохранители изымают документы, носители информации и «иные предметы, имеющие значение для расследования уголовного дела».

Напомним, как писал сайт kp.ru, в конце прошлого года президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости детально проанализировать проблемы с реализацией гособоронзаказа. Как отмечалось, глава нашего государства поставил задачу обеспечить армию современным оружием.

ИСТОЧНИК KP.RU

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