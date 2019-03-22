ФСБ проводит обыски по делу о хищениях средств гособоронзаказа
В пятницу, 22 марта, появилась информация об обысках, которые ФСБ РФ проводит по уголовному делу о хищении средств гособоронзаказа в трех городах – в Москве, Санкт-Петербурге и Липецке.
«В рамках уголовного дела, возбужденного следственной частью ГСУ ГУ МВД России по Москве по признакам части 4 статьи 159 УК РФ ("Мошенничество"), реализуются следственные действия в Липецке, Петербурге и Москве», - сказали в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ ТАСС. Также там уточнили, что в ходе обысков правоохранители изымают документы, носители информации и «иные предметы, имеющие значение для расследования уголовного дела».
Напомним, как писал сайт kp.ru, в конце прошлого года президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости детально проанализировать проблемы с реализацией гособоронзаказа. Как отмечалось, глава нашего государства поставил задачу обеспечить армию современным оружием.
ИСТОЧНИК KP.RU