Военные стран НАТО приезжают учиться на Украину, утверждает Порошенко

СЕГОДНЯ 11:06 2019-03-22T11:06:46+03:00

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Глава Незалежной Петр Порошенко считает, что партнеры страны из Североатлантического альянса приезжают на Украину, "чтобы учиться тому, как противостоять врагу".

«И на сегодняшний день я горжусь армией и Украиной, - сказал он в эфире радио «Армия FM». - Партнеры из НАТО уже приезжают к украинцам, чтобы учиться, как противостоять врагу».

Ежегодно на территории Украины проходит ряд многонациональных учений, в том числе с участием военных из стран НАТО. Как ранее писал сайт kp.ru, в текущем году в стране запланировано проведение украинско-американских учений "Rapid Trident", где должны принять участие две тысячи военных из США и НАТО. Тренировки военных будут проходить в июне-октябре.

В 2019 году также запланированы украинско-румынские учения "Риверайн - 2019", многонациональные учения "Кленовая Арка - 2019" и украинско-британские обучения "Ворьер Вотчер - 2019".

ИСТОЧНИК KP.RU