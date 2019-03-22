Военные стран НАТО приезжают учиться на Украину, утверждает Порошенко
Глава Незалежной Петр Порошенко считает, что партнеры страны из Североатлантического альянса приезжают на Украину, "чтобы учиться тому, как противостоять врагу".
«И на сегодняшний день я горжусь армией и Украиной, - сказал он в эфире радио «Армия FM». - Партнеры из НАТО уже приезжают к украинцам, чтобы учиться, как противостоять врагу».
Ежегодно на территории Украины проходит ряд многонациональных учений, в том числе с участием военных из стран НАТО. Как ранее писал сайт kp.ru, в текущем году в стране запланировано проведение украинско-американских учений "Rapid Trident", где должны принять участие две тысячи военных из США и НАТО. Тренировки военных будут проходить в июне-октябре.
В 2019 году также запланированы украинско-румынские учения "Риверайн - 2019", многонациональные учения "Кленовая Арка - 2019" и украинско-британские обучения "Ворьер Вотчер - 2019".
ИСТОЧНИК KP.RU