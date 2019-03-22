2019-03-22T11:39:26+03:00
В мире

США готовы продать Тайваню более 60 истребителей F-16

По некоторым данным, американская администрация уже дала «молчаливое согласие» на эту сделку
Дарья ИВАШКИНА
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Американский истребитель F-16Американский истребитель F-16Фото: REUTERS
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В пятницу, 22 марта, появилась информация о том, что администрация президента США Дональда Трампа одобрила запрос тайваньских властей на покупку более 60 американских истребителей F-16 производства компании Lockheed Martin.

По некоторым данным, ранее советники нынешнего хозяина Белого дома прозрачно намекнули руководству Тайваня на то, что, если оно направит официальный запрос на поставку партии F-16, то он будет удовлетворен. В итоге в марте Вашингтон получил такой запрос, сообщает агентство Bloomberg.

Стоит отметить, что в США подобные запросы обычно оформляются в официальные предложения Пентагона и госдепартамента. После этого у конгресса есть 30 дней на то, чтобы разрешить или заблокировать сделку.

Кстати, напомним, как писал сайт kp.ru, ранее Пекин неоднократно предостерегал Вашингтон от расширения взаимодействия с Тайванем, который КНР рассматривает как одну из своих административно-территориальных единиц.

ИСТОЧНИК KP.RU

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