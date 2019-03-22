2019-03-22T12:46:46+03:00
Политика

Путин 28 марта совершит государственный визит в Киргизию

Российский лидер намерен обсудить на предстоящих переговорах развитие двухсторонних отношений между странами
Марина ВЕНЦОВА
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28 марта Путин в государственным визитом посетит Киргизию28 марта Путин в государственным визитом посетит КиргизиюФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Президент РФ Владимир Путин 28 марта совершит государственный визит в Киргизию. Там российский лидер планирует обсудить со своим коллегой развитие двухсторонних отношений между странами, а также поднять вопросы интеграции в рамках Евразийского экономического союза.

"Это будет государственный визит президента России в Киргизию со всеми необходимыми протокольными атрибутами, - сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. - Но, конечно, главное - это те содержательные переговоры, которых мы ожидаем".

В центре внимания президентов, помимо всего прочего, будут актуальные вопросы международной повестки дня, отметил Песков.

9 февраля, как ранее писал сайт kp.ru, президент РФ Владимир Путин провел в Сочи неформальную встречу со своим киргизским коллегой Сооронбаем Жээнбековым. В ходе состоявшейся беседы политики обсудили развитие двусторонних отношений и некоторые региональные вопросы. Кроме того, главы государств поговорили о ходе подготовки к предстоящему визиту российского лидера в Киргизию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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