СЕГОДНЯ 12:46 2019-03-22T12:46:46+03:00

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Президент РФ Владимир Путин 28 марта совершит государственный визит в Киргизию. Там российский лидер планирует обсудить со своим коллегой развитие двухсторонних отношений между странами, а также поднять вопросы интеграции в рамках Евразийского экономического союза.

"Это будет государственный визит президента России в Киргизию со всеми необходимыми протокольными атрибутами, - сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. - Но, конечно, главное - это те содержательные переговоры, которых мы ожидаем".

В центре внимания президентов, помимо всего прочего, будут актуальные вопросы международной повестки дня, отметил Песков.

9 февраля, как ранее писал сайт kp.ru, президент РФ Владимир Путин провел в Сочи неформальную встречу со своим киргизским коллегой Сооронбаем Жээнбековым. В ходе состоявшейся беседы политики обсудили развитие двусторонних отношений и некоторые региональные вопросы. Кроме того, главы государств поговорили о ходе подготовки к предстоящему визиту российского лидера в Киргизию.

ИСТОЧНИК KP.RU