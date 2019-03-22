Напавшему на мечети в Новой Зеландии террористу грозит пожизненное заключение
Террорист, напавший на две мечети в новозеландском городе Крайстчерче, будет приговорен к пожизненному заключению в одиночной камере. Об этом сообщила вице-премьер Новой Зеландии Уинстон Питерс, выступая на чрезвычайном заседании исполкома Организации исламского сотрудничества в Стамбуле, созванном председательствующей в ней Турцией в четверг, 22 марта.
«Это нападение на всех нас. В связи с этим ведется самое большое полицейское расследование в истории страны. Террорист проведет остаток жизни в одиночной камере», - заявил Питерс.
Напомним, нападение на две мечети в Крайстчерча потрясло мир 15 марта, когда по людям, собравшимся на пятничную молитву открыли стрельбу. В результате погибли 50 человек, десятки раненых доставлены в больницы. В тот момент в мечетях находилось около 300 прихожан.
Стрелком оказался уроженцем Австралии по имени Брентон Таррант, который перед нападением опубликовал в соцсетях многостраничный манифест, похожий на послание, оставленное террористом Андерсом Брейвиком, а потом, предположительно, еще и вел онлайн-трансляцию атаки.
Момент задержания одного из предполагаемых участников расстрела в мечети новозеландского города Крайстчерч попал на видео.
ИСТОЧНИК KP.RU