2019-03-22T13:31:29+03:00
Происшествия

Напавшему на мечети в Новой Зеландии террористу грозит пожизненное заключение

Вице-премьер страны пообещала, что Брентон Таррант проведет остаток жизни в одиночной камере [видео]
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Террорист напавший на мечети в Новой Зеландии приговорен к пожизненному заключениюТеррорист напавший на мечети в Новой Зеландии приговорен к пожизненному заключениюФото: REUTERS
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Террорист, напавший на две мечети в новозеландском городе Крайстчерче, будет приговорен к пожизненному заключению в одиночной камере. Об этом сообщила вице-премьер Новой Зеландии Уинстон Питерс, выступая на чрезвычайном заседании исполкома Организации исламского сотрудничества в Стамбуле, созванном председательствующей в ней Турцией в четверг, 22 марта.

«Это нападение на всех нас. В связи с этим ведется самое большое полицейское расследование в истории страны. Террорист проведет остаток жизни в одиночной камере», - заявил Питерс.

Напомним, нападение на две мечети в Крайстчерча потрясло мир 15 марта, когда по людям, собравшимся на пятничную молитву открыли стрельбу. В результате погибли 50 человек, десятки раненых доставлены в больницы. В тот момент в мечетях находилось около 300 прихожан.

Стрелком оказался уроженцем Австралии по имени Брентон Таррант, который перед нападением опубликовал в соцсетях многостраничный манифест, похожий на послание, оставленное террористом Андерсом Брейвиком, а потом, предположительно, еще и вел онлайн-трансляцию атаки.

Момент задержания одного из предполагаемых участников расстрела в мечети новозеландского города Крайстчерч попал на видео.

ИСТОЧНИК KP.RU

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