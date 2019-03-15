Психиатр-криминалист прокомментировал действия новозеландских стрелков

СЕГОДНЯ 16:36 2019-03-15T16:36:43+03:00

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Новозеландский правоохранительные силы в течение нескольких часов вели спецоперацию по задержанию преступников причастных к стрельбе в мечетях Крайстчерча. В итоге были арестованы четыре человека - трое мужчин и одна женщина. Психиатр-криминалист Михаил Виноградов прокомментировал действия людей особого психологического склада, которые способны на совершение подобного террористического акта.

Как ранее сообщал kp.ru за несколько часов до нападения, один из задержанных - 28-летний австралиец Брендон Таррант опубликовал на своей странице в соцсетях 87-страничный манифест - «Великое замещение. Мы идем к новому обществу» с призывом к борьбе с исламом. Он оказался поклонником норвежского экстремиста Андерса Брейвика, который в июле 2011 года застрелил 77 человек.

Рассказывая изданию НСН о психологии таких людей психиатр-криминалист подчеркнул безусловную «заразность терроризма», который «больше, чем положительные поступки, привлекает к себе определенные категории личностей: агрессивных, недалеких в интеллектуальном плане, которые не находят себе места в обществе». Виноградов пояснил, что агрессивных людей много, но «кто-то становится первопроходцем, идет в Тайгу, прокладывает дорогу, а есть те, кто противопоставляет себя обществу».

Профессор психиатрии особенно отметил необходимость разобраться, почему террористов привлёк именно ислам. По его словам, Новая Зеландия – страна без официальных государственных религий и «массовый расстрел и еще в мечети – это нечто новое».

«Здесь надо думать и смотреть, откуда террористы. Чем вызван такой жесткий акт расстрела, пока трудно говорить. Я думаю, что мы через короткое время получим сведения от правоохранителей», - заключил он.

Напомним, что массовая стрельба произошла в двух мечетях новозеландского города Крайстчерч. Террористы атаковали мечети Дин-Авеню, где погиб 41 человек, и мечеть Линвуд Масджид, где оказались убиты еще семеро верующих. Еще один пострадавший умер в больнице. В результате нападения ранения получили по меньшей мере 50 местных жителей. Всего в момент теракта в мечетях находились около 300 верующих.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/697410" frameborder="0"></iframe> Стрельба в мечетях Новой Зеландии.Террорист застрелил 49 человек в двух мечетях в Новой Зеландии. Он убивал всех, кто попадался ему на пути. При этом, вел видеотрансляцию в соцсетях. Этот день уже назвали одни из самых трагических для Новой Зеландии

ИСТОЧНИК KP.RU