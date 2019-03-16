Число жертв теракта в Новой Зеландии возросло до 50

СЕГОДНЯ 04:30 2019-03-16T04:40:05+03:00

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Утром в субботу, 16 марта, стало известно, что от полученных во время теракта в новозеландском городе Крайстчерч скончался еще один человек, подданный Саудовской Аравии Мохсен аль-Мазини. Таким образом, число жертв расстрела людей в городских мечетях возросло до 50.

Между тем, главный врач Крайстчерча Дэвид Мэтис сообщил, что семерых пострадавших при нападении уже выписали из местных больниц. В лечебных учреждениях остаются 39 человек, в том числе трое детей. Состояние двух из них медики оценивают как стабильное, еще одного раненого четырехлетнего ребенка перевели в госпиталь соседнего города, передает ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 15 марта неизвестные открыли стрельбу по людям, собравшимся в мечетях Крайстчерча на пятничную молитву. Только в одной из них в тот момент находилось около 300 прихожан. В результате были убиты 49 человек, десятки раненых доставлены в больницы.

Предполагаемые преступники – трое мужчин и одна женщина – задержаны. Среди них уроженец Австралии по имени Брентон Таррант, который перед нападением опубликовал в соцсетях многостраничный манифест, похожий на послание, оставленное террористом Андерсом Брейвиком, а потом, предположительно, еще и вел онлайн-трансляцию атаки.

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ИСТОЧНИК KP.RU