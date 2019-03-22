2019-03-22T14:22:03+03:00
Политика

МИД РФ назвал безответственным заявление Трампа по Голанским высотам

Как отметила представитель дипведомства Мария Захарова, подобные высказывания могут оказать негативное влияние на процесс ближневосточного урегулирования
Дарья ИВАШКИНА
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Официальный представитель МИД РФ Мария ЗахароваОфициальный представитель МИД РФ Мария ЗахароваФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В министерстве иностранных дел РФ прокомментировали призыв президента США Дональда Трампа о необходимости признать Голанские высоты частью Израиля.

Так, официальный представитель дипведомства Мария Захарова назвала данное заявление американского лидера «безответственным». При этом дипломат заметила, что подобные высказывания могут оказать негативное влияние на процесс ближневосточного урегулирования.

«Подобные заявления, которые делаются, на наш взгляд, безответственно, могут действительно оказать негативное влияние. Действительно, они могут сказаться на еще большей дестабилизации ситуации в регионе», - сказала Захарова в эфире телеканала «Россия 24».

Стоит отметить, что ранее в МИД Сирии также заявили, что подобные заявления президента Соединенных Штатов «угрожают международному миру и стабильности». Кроме того, в Дамаске отметили, что никакие слова Трампа не смогут изменить «тот факт, что Голаны были и останутся арабскими и сирийскими».

ИСТОЧНИК KP.RU

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