На юге Москвы грузовик с песком опрокинулся на такси

СЕГОДНЯ 15:19 2019-03-22T15:19:36+03:00

Изменить размер текста: A A

Серьезное ДТП со смертельным исходом произошло в пятницу, 22 марта, на юге Москвы. Груженый песком самосвал врезался в такси, а после еще и опрокинулся на него.

Инцидент произошел на пересечении улицы Ясногорская с Литовским бульваром. На кадрах видно, как грузовик таранит бок легкового автомобиля, оба они отлетают к обочине, а потом многотонная машина опрокидывается прямо на такси. При этом песок из кузова также частично высыпается и придавливает находящихся в салоне людей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/698732" frameborder="0"></iframe> Видео ДТП на юге Москвы, где столкнулись грузовик с такси.

По словам источника "КП", водитель и пассажир такси оказались заблокированы внутри легковушки и в результате погибли. О состоянии человека, находящегося за рулем грузовика, ничего неизвестно. В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Сайт kp.ru писал о том, что несколько дней назад в Москве произошло еще одно смертельное ДТП с участием грузовика. МАЗ врезался в инкассаторскую машину в районе улицы Угрешской. В результате погиб один человек, еще двое пострадали.

ИСТОЧНИК KP.RU