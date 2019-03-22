2019-03-22T15:20:23+03:00
Политика

На Украине в «новую церковь» перешли всего 42 прихода УПЦ

Митрополит Онуфрий попросил президента незалежной дать указание прекратить «искусственное инициирование изменения подчиненности»
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
На Украине в «новую церковь» перешли всего 42 прихода УПЦНа Украине в «новую церковь» перешли всего 42 прихода УПЦФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Президент Украины Петр Порошенко провел встречу с Всеукраинским советом церквей, в ходе которой выяснилось, что только 42 прихода канонической Украинской православной церкви (УПЦ) перешли в «новую церковь» незалежной.

Как заметил предстоятель УПЦ митрополит Онуфрий, в настоящее время в СМИ незалежной распространяется ложная информация о «переходе 450 приходов» в так называемую Православную церковь Украины (ПЦУ).

«Согласно нашим данным, лишь 42 прихода решили перейти к ПЦУ, из них девять - перешли без священников. Остальные 55 так называемых "добровольных переходов" характеризуется срезанием замков, избиением верующих и фактически являются захватами», - приводит слова Онуфрия РИА Новости.

При этом митрополит попросил главу незалежной дать указание местным чиновникам прекратить «искусственное инициирование изменения подчиненности».

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в последнее время на Украине активизировались нападки на Украинскую православную церковь Московского патриархата (УПЦ МП). К примеру, в середине февраля стало известно об очередном нападении на храм в незалежной. Тогда атаке подвергся храм Вознесения Господня канонической УПЦ, который находится в Кривом Роге.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Джон Траволта признался в любви к русской культуре
На юге Москвы грузовик с песком опрокинулся на такси
МВД предлагает не возбуждать дела о сбыте наркотиков без достоверных данных
Силуанов: санкции не подорвали доверие западных инвесторов к российским активам
Глава Минприроды РФ: проверка «Росгеологии» продлится до середины апреля
В знак протеста против отключения воды мужчина две недели прожил в ванной
Вологодская область бесплатно раздаст землю фермерам
МИД РФ назвал безответственным заявление Трампа по Голанским высотам
Екатерину Варнаву внесли в черный список на Украине
Минобороны РФ: в сирийском лагере беженцев Эр-Рукбан зафиксирована массовая гибель
ЦБ РФ сохранил ключевую ставку на уровне 7,75% годовых
Напавшему на мечети в Новой Зеландии террористу грозит пожизненное заключение
Экспертиза пожара на Никитском бульваре: причиной стало короткое замыкание
Песков: Путин не планирует посещать Кемерово в годовщину трагедии в «Зимней вишне»
Кремль надеется, что переходный период в Казахстане пройдет спокойно
Власти Хомса готовы принять беженцев из лагеря «Эр-Рукбан»
Курс доллара на старте торгов вырос до 63,97 рублей
Путин 28 марта совершит государственный визит в Киргизию