СЕГОДНЯ 15:20 2019-03-22T15:20:23+03:00

На Украине в «новую церковь» перешли всего 42 прихода УПЦ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Президент Украины Петр Порошенко провел встречу с Всеукраинским советом церквей, в ходе которой выяснилось, что только 42 прихода канонической Украинской православной церкви (УПЦ) перешли в «новую церковь» незалежной.

Как заметил предстоятель УПЦ митрополит Онуфрий, в настоящее время в СМИ незалежной распространяется ложная информация о «переходе 450 приходов» в так называемую Православную церковь Украины (ПЦУ).

«Согласно нашим данным, лишь 42 прихода решили перейти к ПЦУ, из них девять - перешли без священников. Остальные 55 так называемых "добровольных переходов" характеризуется срезанием замков, избиением верующих и фактически являются захватами», - приводит слова Онуфрия РИА Новости.

При этом митрополит попросил главу незалежной дать указание местным чиновникам прекратить «искусственное инициирование изменения подчиненности».

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в последнее время на Украине активизировались нападки на Украинскую православную церковь Московского патриархата (УПЦ МП). К примеру, в середине февраля стало известно об очередном нападении на храм в незалежной. Тогда атаке подвергся храм Вознесения Господня канонической УПЦ, который находится в Кривом Роге.

ИСТОЧНИК KP.RU