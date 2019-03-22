Джон Траволта признался в любви к русской культуре

СЕГОДНЯ 15:33 2019-03-22T15:33:08+03:00

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Голливудский актер Джон Траволта объяснил, почему он восхищается русской культурой и назвал своих любимых представителях российского искусства. По его словам, россиянам безусловно есть чем гордиться. В первую очередь, это богатая русская литература. Траволта отметил высокое мастерство классиков Чехова и Достоевского. Среди художников актер выделил Кандинского и Малевича.

Также Траволта рассказал о своих любымых мастерах классического танца. Это Джордж Баланчин, Рудольф Нуриев и Михаил Барышников.

Актер вспомнил и про русскую театральную школу, методы который использовал он сам. Его мама, актриса, также училась по системе Станиславского, напомнил актер в интервью РИА Новости.

Напомним, ранее сайт kp.ru писал о том, что 19 марта в Москве состоялась музыкальная премия BraVo, специальным гостем которой стал актер Джон Траволта. Он в сопровождении актрисы Хеллен Миррен вручал награды классическим артистам.

ИСТОЧНИК KP.RU